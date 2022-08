Weifang, China (ots/PRNewswire) -Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Weifang in der Provinz Shandong: Das 39. internationale Drachenfestival von Weifang findet in Weifang statt und umfasst hauptsächlich drei Arten von Aktivitäten: Themen, Wirtschaft und Handel, Kultur und Sport.Zu den thematischen Aktivitäten gehören sechs Veranstaltungen: das 39. Internationale Drachenfestival Weifang Online (Drachen in der Wolke), die Eröffnungszeremonie des 39. Internationalen Drachenfestivals Weifang, die 18. Drachenweltmeisterschaft, der Drachenwettbewerb Weifang, besondere Erfahrungen für internationale Studenten in Weifang und das 17. Weifang-Drachenfest für Grund- und Sekundarschüler.Die Wirtschafts- und Handelsaktivitäten umfassen fünf Veranstaltungen: die Weifang-Reise 2022 für diplomatische Gesandte und Bürgermeister aus internationalen Freundschaftsstädten, die zentrale Unterzeichnungszeremonie des 39. Schlüsselkooperationsprojekts der Weifang International Kite Association, das Forum für hochwertige Museumsentwicklung im Tal des Gelben Flusses, die Konferenz zum Austausch und zur gemeinsamen Nutzung von Errungenschaften der kreativen Städte der Welt, das Austauschcamp zum Thema "Verwirklichen wir unseren Traum auf dem fruchtbaren Land von Qilu" für die Wiederbelebung des ländlichen Raums durch taiwanesische Geschäftsleute und die 11. landwirtschaftliche Austauschkonferenz zum Thema Freizeit und Besichtigungen.Zu den kulturellen und sportlichen Aktivitäten gehören: das Weifang-Drachenmusikfestival 2022, Drachen-Originallieder zum Thema "Fly Up" (Sondervorstellung), die Ausstellung hervorragender Werke für den Jugend-Malwettbewerb "Flying Dream", die Ölmalerei-Ausstellung "Drachen auf Gemälden" und andere Aktivitäten.Pressekontakt:Ke Sun,sunke0605@126.com,+86-13616406386Original-Content von: Information Office of Weifang Municipal Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164372/5303787