In den vergangenen Augustwochen wäre es aufgrund der Börsenturbulenzen für fast jeden Anleger wohl die richtige Entscheidung gewesen, seine Positionen glattzustellen und in den wohlverdienten Urlaub zu verschwinden. Doch auch an den Flughäfen kam es durch Personalmangel und Streiks bei der Deutschen Lufthansa zu Verspätungen oder sogar Flugausfällen. Wohl dem, der mit seinem Campingmobil oder Wohnwagen losziehen kann und unabhängig von den Geschehnissen die schönsten Wochen des Jahres verleben kann. Dabei ist man als Camper seit langem kein Einzelkämpfer mehr. Spätestens seit der Pandemie hat diese Art des Urlaubs den Massenmarkt erobert, die Wachstumskurve zeigt auch für die Zukunft steil nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...