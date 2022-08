Der "Home Health Service Provider" aus Dallas betreibt eine digitale Plattform rund um medizinische Dienste für private Haushalte. Die SIGNIFY-Aktie kam erst im Februar 2021 zum Emissionspreis von 24 $ heraus, das Unternehmen äußerte Anfang des Monats Verkaufsabsichten. Laut Wall Street Journal zählt AMAZON zu den Unternehmen, die jetzt für SIGNIFY bieten, was bisher nicht offiziell bestätigt wurde. SIGNIFY erzielte 2021 einen Umsatz von 773 Mio. $ (+ 27 %), das operative Ergebnis betrug 44 Mio. $ (+ 147 %). Als weitere Bieter werden nun UNITED HEALTH, CVS HEALTH und OPTION CAREHEALTH genannt. Laut Bloomberg soll UNITED HEALTH das höchste Gebot abgegeben haben. Es könnten sich aber kartellrechtliche Einwände gegen diesen Bieter ergeben. AMAZON ist schon im US-Gesundheitswesen vertreten, im Juli hat man sich mit MEDICAL ONE ("Primary Care Organization") auf eine Übernahme für 3,9 Mrd. $ geeinigt. Die Aktie von SIGNIFY HEALTH kostete im Juni zeitweise nur rund 11 $. Gestern stieg ihr Kurs um 32 % auf 28,00 $, was einem Börsenwert von 6,5 Mrd. $entspricht.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





AMAZON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de