24. August 2022



Glarus, 24. August 2022 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) entwickelt ihre vor 10 Jahren erfolgreich lancierte Online-Hypothek hypomat.ch weiter. Die in der Deutschschweiz bestens etablierte Online-Hypothekenplattform erscheint im neuen Kleid und mit verbesserter Benutzerführung. Mit der Einführung von hypomat.ch machte sich die Glarner Kantonalbank vor 10 Jahren einen Namen als digitale Vorreiterin im Hypothekenmarkt. 2012 war hypomat.ch die erste Online-Plattform in der Schweiz, auf der direkt und verbindlich eine Hypothek abgeschlossen werden konnte. Seit Kurzem ist die bestens etablierte Online-Plattform mit einem neuen Auftritt live. Im Rahmen der Weiterentwicklung und des Jubiläums erhält hypomat.ch mit dem im Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) ausgestrahlten TV-Spot und mit weiteren begleitenden Online-Marketingmassnahmen erneute Aufmerksamkeit. Neues Design, einfach zu bedienen

Technisch wurde hypomat.ch mit nützlichen Eigenschaften erweitert. Dadurch ist es jetzt noch bequemer, über hypomat.ch verbindlich und online eine Hypothek abzuschliessen. «Bei der Weiterentwicklung lag der Fokus auf der einfachen und intuitiven Benutzerführung, damit Interessentinnen und Interessenten eigenständig in wenigen Schritten eine Hypothek abschliessen können», erläutert Rolf Widmer, Bereichsleiter Vertrieb. Bereits beim Einstieg zeigt die Startseite die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten eines Eigenheims auf und unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer mit Illustrationen aus verschiedenen praxisnahen Lebenssituationen. Der Einstieg gelingt den Interessenten mühelos und das neue Design wirkt frisch und modern. hypomat.ch wird laufend weiterentwickelt und optimiert. Die Glarner Kantonalbank ist überzeugt, mit dem aktuellen und dem weiteren Entwicklungsverlauf von hypomat.ch den steigenden Anforderungen an eine echte Online-Hypothek auf dem Markt gerecht zu werden, um die aktuellen Kundenanforderungen noch besser zu erfüllen. Weitere Informationen sind unter hypomat.ch zu finden.

