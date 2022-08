Aktien: Lufthansa hält an Vorkasse fest

Anzeige / Werbung Das Bezahl-Procedere bei Flugtickets steht in der Kritik und damit zur Debatte. Ein Vorschlag der niedersächsischen Landesregierung ruft die Deutsche Lufthansa auf den Plan. Die Luftfahrtbranche erholt sich von der Corona-Krise zwar. Doch ein Personalmangel bremst die Dynamik spürbar aus. Zudem sorgt eine Diskussion über die Abschaffung des Vorkassen-Prinzips bei der Ticketbezahlung für Unruhe. Die Lufthansa hält davon nichts. Hier Aktien provisionsfrei kaufen "Trotz der vielen Flugplanänderungen leisten wir die Erstattungen nahezu vollständig in der vorgegebenen Frist von nur sieben Tagen. Insofern gibt es für diese politische Initiative keinen Anlass", erklärte ein Unternehmenssprecher. Es stelle sich zudem die Frage, ob es im Interesse von Fluggästen ist, durch ein Verbot der Vorkasse-Praxis, de facto die günstigeren Frühbuchertarife einzuschränken. Die niedersächsische Landesregierung hatte eine Ticket-Bezahlung erst bei Check-in gefordert. Die Diskussion kam auf, weil aufgrund des Personalmangels zahlreiche Airlines Flüge streichen mussten. Tausende waren es allein bei der Lufthansa. Bei Urlaubsreisen buchen und bezahlen viele Kunden ihre Flugtickets bereits Monate im Voraus. Lufthansa-Aktie im Tiefflug Die Aktie der Lufthansa befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend und hat den Abwärtstrend zuletzt beschleunigt. Die 200-Tagelinie (rot) ist dabei unterschritten worden und auch der MACD (Momentum) dreht abwärts. Das Jahrestief bei 5,25 Euro rückt damit wieder ins Visier der Anleger. Enthaltene Werte: US0970231058,NL0000235190,DE0005773303,DE0008232125,US88160R1014

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )