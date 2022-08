Der DAX kommt im international angeschlagenen Börsenumfeld auch am Mittwoch vorerst nicht auf die Beine. Nach den Verlusten der vergangenen Tage taxiert der Broker IG den DAX zwei Stunden vor dem Auftakt nochmals ein halbes Prozent tiefer auf 13.132 Punkte. Vor einer Woche beschäftigten sich die Anleger noch mit der 14.000er Marke, nun rückt die 13.000er-Marke in den Fokus.Über Nacht habe die mangelnde Risikobereitschaft der Anleger angehalten, schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank. An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...