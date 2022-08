Hat Twitter die Sicherheit schleifen lassen? Der ehemalige Sicherheitschef packt in den USA aus und klagt an. Daimler geht den nächsten Schritt. In Texas werden selbstfahrende Lkw auf Level 4 Niveau in der Öffentlichkeit getestet. Auftragseinbruch bei Toll Brothers. Der Spezialist für luxuriöse Eigenheime erlebt einen Auftragseinbruch um -60 %.Asien entwickelt sich heute früh uneinheitlich. Während der Handel in Japan und China im Minus notiert, können die Börsen in Seoul und Taipeh leichte Gewinne während der Sitzung erreichen. Der ...

