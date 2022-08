DJ PTA-News: Montana Tech Components AG: Montana Tech Components-Tochter Aluflexpack schließt erstes Halbjahr 2022 - mit historisch hohem Umsatzwachstum ab und konnte sein bereinigtes EBITDA um 13,6 % steigern.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Reinach (pta008/24.08.2022/08:00) - Die Aluflexpack AG, eine von drei Divisionen der Montana Tech Components AG des österreichischen Unternehmers Michael Tojner, erzielte im ersten Halbjahr 2022 einen historisch hohen Umsatz von EUR 164,8 Mio. und konnte sein bereinigtes EBITDA um 13,6 % steigern.

Der Nettoumsatz der an der SIX Swiss Exchange notierten Aluflexpack AG stieg um 30,2% auf EUR164,8 Mio. EUR (H1 2021: 126,5 Mio. EUR). Bereinigt um Konsolidierungseffekte aus der im Mai 2022 erworbenen türkischen Tochtergesellschaft betrug das organische Wachstum 27,0 %.

Im ersten Halbjahr 2022 erzielte die Aluflexpack AG ein bereinigtes EBITDA in der Höhe von EUR 24,3 Mio., gegenüber EUR 21,4 Mio. im Vergleichszeitraum 2021, was einem Anstieg von 13,6 % entspricht.

Das stärkste Wachstum konnte in der ersten Hälfte des Jahres 2022 im pharmazeutischen Endmarkt (59 %) erreicht werden. Im Endmarkt "Sonstige Lebensmittel" wie Babynahrung, Getränke oder Marmeladen verzeichnete Aluflexpack ein beträchtliches Wachstum von 58 %, gefolgt von dem Wachstum in den Endmärkten Süßwaren (24 %), Molkereiprodukte (33 %), Tiernahrung (22 %) und sonstige Non-Food-Produkte (28 %) wie Kosmetika oder Waschmittel.

Aluflexpack AG aktualisiert Prognose Mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2022 aktualisiert Aluflexpack die Prognose. Der Nettoumsatz wird voraussichtlich zwischen EUR 320-350 Mio. (bisher: EUR 310-330 Mio.), das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2022 zwischen EUR 39-44 Mio. (bisher: EUR 35-40 Mio.) liegen.

Neue Strategie 2025: Nettoumsatz soll auf EUR 500 Mio. gesteigert werden Mit der neu vorgestellten Strategie 2025 möchte das Unternehmen seine Position an der Spitze der Branche langfristig sichern. Neben neuen Akzenten in der Nachhaltigkeit und Produktinnovation, einer Stärkung der Organisation und der Effizienz will sich Aluflexpack weiterhin als lösungsorientierter Anbieter von hochwertigen flexiblen Verpackungs- und Barrierelösungen positionieren und damit das Geschäft in bestehenden sowie neuen Märkten stärken. Dabei soll der Nettoumsatz bis 2025 auf EUR 450-500 Mio. gesteigert werden. Gleichzeitig hat sich Aluflexpack AGzum Ziel gesetzt, bis 2025 eine EBITDA-Marge zwischen 14-16 % zu erreichen.

"Trotz der globalen Krise konnten wir die Herausforderungen wie Engpässe in der Lieferkette und Kostensteigerungen souverän meistern. Jede Einzelne, jeder Einzelne hat sehr großes Engagement bewiesen. Jetzt wollen wir weiter in unsere Mitarbeiter:innen und unsere Unternehmenskultur investieren, die uns gemeinsam stärker macht", sagt Johannes Steurer, CEO der Aluflexpack AG.

Michael Tojner, Mehrheitseigentümer der Aluflexpack AG und CEO Montana Tech Components AG:"Das erste Halbjahr bestätigt den erfolgreichen Kurs der Gruppe. Die Aluflexpack hat sich in den letzten zehn Jahren durch die richtigen organischen und anorganischen Wachstumsinitiativen sowie gezielte Investitionen in moderne Produktionsanlagen hervorragend entwickelt. Jüngstes Beispiel dafür ist das 70-Millionen-Euro-Expansionsprojekt in Drnis (Kroatien). Mit seiner dynamischen Wachstumsstrategie und dem Expansionsprogramm ist Aluflexpack für die Zukunft bestens gerüstet und zählt bereits jetzt schon zu den Top-3-Playern in Europa."

Die Montana Tech Components AG mit den drei Divisionen Aluflexpack AG, Montana Aerospace AG und VARTA AG erwirtschaftete im zweiten Quartal 2022 einen Gesamtumsatz von EUR 1,1 Mrd. (+26,8 % im Vergleich zum 30. Juni 2021). Das EBITDA im ersten Halbjahr belief sich auf EUR 154,8 Mio. (+11,6 %).

Über MONTANA TECH COMPONENTS AG

Die 2006 gegründete MONTANA TECH COMPONENTS AG ist eine global aktive Industriegruppe, die sich auf Schlüsseltechnologien in Zukunftsmärkten spezialisiert hat. Die Unternehmen der wachstumsorientierten Gruppe zählen auf ihrem jeweiligen Gebiet zu den Marktführern. Mit ihrem Fokus auf ausgewählte Schlüsseltechnologien, Marktführerschaft und fortlaufende Innovationen verfolgt MTC in ihren Divisionen - VARTA AG, Aluflexpack AG, Montana Aerospace AG - eine nachhaltige Wachstumsstrategie. 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 1,96 Mrd. EUR. Montana Tech Components unterhält 88 Standorte in 37 Ländern in aller Welt und beschäftigt per Q4 2021 rund 13.000 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

http://www.montanatechcomponents.com

Über ALUFLEXPACK AG ALUFLEXPACK stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süßwaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-how, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Großunternehmungen. Die ALUFLEXPACK mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben jeweils einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich, Türkei und Polen auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 266 Millionen Euro. Der Mitarbeiterstand belief sich Ende Juni 2022 auf rund 1470 Mitarbeitende.

http://www.aluflexpack.com

Rückfragehinweis:

Jürgen Beilein

Tel: +43 664 831 2 841

Email: j.beilein@montanatechcomponents.com

http://www.montanatechcomponents.com

(Ende)

Aussender: Montana Tech Components AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Jürgen Beilein Tel.: +43 664 831 2 841 E-Mail: j.beilein@montanatechcomponents.com Website: www.montanatechcomponents.com

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1661320800105 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)