HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für New Work von 220 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem der Aktienkurs des Karrierenetzwerks in diesem Jahr bereits stark gesunken sei, dürften Rezessionsrisiken nun eingepreist sein, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. New Work dürfte robuster sein als derzeit am Markt angenommen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 17:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NWRK013

