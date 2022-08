DGAP-News: Allane SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Allane Mobility Group veröffentlicht Halbjahresfinanzbericht 2022 Konzernumsatz stieg um 1,1 Prozent auf 371,2 Mio. Euro

Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich deutlich um 161,9 Prozent auf 6,9 Mio. Euro

Vorstellung der neuen Wachstumsstrategie "FAST LANE 27"

Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt Pullach, 24. August 2022 - Die Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist für das Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 einen leichten Anstieg des Konzernumsatzes und eine deutliche Steigerung des Ergebnisses vor Steuern (EBT).



Profitables Wachstum durch "FAST LANE 27"

Um den sich verändernden Kundenbedürfnissen zu entsprechen und nachhaltig profitabel zu wachsen, hat die Allane Mobility Group ihre Strategie neu ausgerichtet und auf der diesjährigen Hauptversammlung vorgestellt. Der Fokus von "FAST LANE 27" liegt auf der strategischen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. So sollen u. a. die etablierten drei Geschäftssäulen mit Captive Leasing als vierte und On-Site-Retail als fünfte Säule ergänzt werden.



Zudem will die Allane Mobility Group ihr Angebot in den bestehenden Geschäftsbereichen weiter ausbauen, indem sie Trends wie Car-as-a-Service, Gebrauchtwagenleasing, Elektromobilität sowie modulare Services im Bereich Corporate Mobility berücksichtigt. Gleichzeitig sollen auch Innovation und Kooperationen stärker in den Mittelpunkt rücken. Ein weiterer wichtiger Bestandteil von "FAST LANE 27" ist das Ziel, nachhaltiger zu werden. Dafür erhöht das Unternehmen den Anteil alternativer Antriebe in seiner Flotte weiter und fördert grüne Mobilitätslösungen.



Donglim Shin, CEO der Allane SE: "Vor dem Hintergrund des äußerst herausfordernden Marktumfelds freue ich mich über die Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr 2022. Mit unserer neuen strategischen Ausrichtung wollen wir nachhaltig profitabel wachsen und vor allem den Vertragsbestand wieder ausbauen. Dafür werden wir einerseits zusätzliche Produkte und Services anbieten und anderseits unser Geschäftsmodell erweitern. Mit ‚FAST LANE 27' haben wir das Fundament gelegt, um Wachstumschancen zu nutzen und langfristig der führende markenübergreifende Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen in Europa zu werden."



Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsentwicklung der Allane Mobility Group war im ersten Halbjahr weiterhin durch die anhaltende COVID-19-Pandemie und die Liefereinschränkungen bei Neuwagen infolge der Halbleiterknappheit beeinträchtigt.



Der Vertragsbestand im Geschäftsfeld Online Retail ging im Zeitraum von Ende Dezember 2021 bis Ende Juni 2022 um 3,5 Prozent auf 35.300 Verträge (31. Dezember 2021: 36.500 Verträge) zurück, während er im Geschäftsfeld Flottenleasing um 1,7 Prozent auf 32.700 (31. Dezember 2021: 33.300 Verträge) sank. Im Geschäftsbereich Flottenmanagement fiel der Vertragsbestand auf 51.000 Verträge, was einem Rückgang von 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (31. Dezember 2021: 59.000). Insgesamt lag der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) zum 30. Juni 2022 bei 119.000 Verträgen und damit 7,6 Prozent unter dem Vorjahreswert (31. Dezember 2021: 128.800 Verträge).



Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 1,1 Prozent auf 371,2 Mio. Euro (H1 2021: 367,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Verkaufserlöse infolge einer weiterhin hohen Nachfrage nach Gebrauchtwagen zurückzuführen. Der operative Konzernumsatz, in dem die Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, fiel um 0,4 Prozent auf 193,3 Mio. Euro (H1 2021: 194,2 Mio. Euro). Der Rückgang resultierte insbesondere aus der weiterhin anhaltenden COVID-19 Pandemie sowie den Lieferengepässen bei Neuwagen und den damit einhergehenden Vertragsrückgängen. Die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Leasingrückläufern und der Vermarktung von Kundenfahrzeugen aus dem Flottenmanagement stiegen um 2,8 Prozent auf 177,9 Mio. Euro (H1 2021: 173,1 Mio. Euro). Hauptgrund dafür war der weitere Anstieg der Stückpreise infolge der anhaltend hohen Nachfrage nach Gebrauchtwagen.



Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im ersten Halbjahr 2022 um 3,0 Prozent auf 92,9 Mio. Euro (H1 2021: 95,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich hingegen deutlich um 161,9 Prozent auf 6,9 Mio. Euro (H1 2021: 2,6 Mio. Euro). Die operative Umsatzrendite (EBT/operativer Konzernumsatz) verbesserte sich daher ebenfalls deutlich auf 3,6 Prozent (H1 2021: 1,4 Prozent). Das gestiegene EBT des ersten Halbjahrs ist insbesondere auf geringere Abschreibungen auf das Leasingvermögen sowie eine Verbesserung des Finanzergebnisses zurückzuführen.



Ausblick

Die Allane Mobility Group bestätigt die am 28. Juli 2022 angepasste Prognose. Demnach erwartet das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr 2022 einen Konzernvertragsbestand in einer Bandbreite von 110.000 bis 130.000 Verträgen (2021: 128.800 Verträge) und einen operativen Konzernumsatz zwischen 350 und 400 Mio. Euro (2021: 386,0 Mio. Euro). Für das EBT geht das Unternehmen von einem höheren einstelligen Millioneneurobetrag aus (2021: 6,1 Mio. Euro).



Gründe für diese Prognose sind neben der schwächer als zunächst erwarteten operativen Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr die anhaltende COVID-19-Situation, die Lieferbeschränkungen für Neuwagen aufgrund der Halbleiterknappheit und die möglichen Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf den Automobilmarkt. Die Allane Mobility Group geht davon aus, dass das Markt- und Geschäftsumfeld für Neuverträge und nutzungsabhängige Umsätze weiterhin negativ durch die zuvor genannten Faktoren beeinflusst sein wird.



Der vollständige Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2022 steht auf der Investor Relations Website der Allane Mobility Group zum Download bereit. --- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 740 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com

