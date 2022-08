DJ EUREX/Leichte Aufschläge in deutschen Renten-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Wichtige Zins- und Konjunkturdaten stehen im Tagesverlauf nicht an; Händler erwarten daher ein eher ereignisloses Geschäft. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 11 Ticks auf 150,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 150,86 Prozent und das Tagestief bei 150,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.500 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 62 Ticks auf 169,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 124,62 Prozent.

August 24, 2022 02:28 ET (06:28 GMT)

