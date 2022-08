DGAP-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges

fox e-mobility AG: EINLADUNG INVESTOR-UPDATE Virtuelle Aktionärsversammlung & Investorenmeeting 31. August 2022, 10:00-11:00 Uhr



24.08.2022 / 09:00 CET/CEST

EINLADUNG

INVESTOR-UPDATE



Virtuelle Aktionärsversammlung & Investorenmeeting

31. August 2022, 10:00-11:00 Uhr Wie in der Medienmitteilung vom 8. August angekündigt, führt die fox e-mobility AG (ISIN DE000A2NB551) am Mittwoch, 31. August, 10:00 Uhr ihre virtuelle Aktionärsversammlung durch und lädt im Sinne eines allgemeinen Investorenmeetings einen erweiterten Interessentenkreis zur Teilnahme an dieser Informationsveranstaltung ein.



Vertreter des Managements und Aufsichtsrats werden Stellung zu den zentralen Themen des Projekts beziehen und auf eine Auswahl vorab, bzw. während der Konferenz eingereichter Fragen Antwort geben.



Tagesordnungspunkte: Vorstellung des neu formierten, durch bisherige Beiräte verstärkten Managementteams Update zur Strategie und zum Modell MIA 2.0 Ausführungen zu Potentialen des Projekts aufgrund der spezifischen Charakteristika (2 Produktlinien, Vertriebsstrategie, internationale Lizenzen etc.) Skizzierung der Machbarkeit im Rahmen des Finanzplans Finanzierung und Investorensuche: Zeitplan und Zielsetzungen Beantwortung einer Auswahl von eingereichten Fragen Bitte reichen Sie Ihre Fragen bis zum 26. August ein: info@fox-em.com Zugangsdaten Aktionärsversammlung: https://webcast.framework.techcast.com/de/fox-e-mobility-ag/investorenkonferenz-2022

fox e-mobility AG

Herzogspitalstrasse 24

80331 München

