Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich weiter Verluste ab. Der DAX-0,37% dürfte in dem international angeschlagenen Börsenumfeld auch am Mittwoch vorerst nicht auf die Beine kommen. Nach den Verlusten der vergangenen Tage signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Auftakt ein Minus von 0,3 Prozent auf 13.151 Punkte. Für den EuroStoxx 50 -0,34% als Leitindex ...

