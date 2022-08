Stuttgart, Deutschland (ots) -Vom 22. bis 25. September 2022 ist es wieder so weit: Das beliebte MOUNTAINBIKE TESTIVAL epowered by Bosch macht aus Brixen in Südtirol den wichtigsten Treffpunkt für Mountainbike-Fans - inzwischen bereits zum elften Mal. Durch den Bikepark mit vier abwechslungsreichen Lines verschiedener Schwierigkeitsstufen und die vielen Trails in der Umgebung ist die Stadt ohnehin das ganze Jahr über für Mountainbiker interessant, doch wenn das TESTIVAL hier gastiert, lohnt sich der Besuch umso mehr.Rund 45 namhafte Aussteller haben sich in diesem Jahr angemeldet, um ihr Angebot zu präsentieren und den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, die neuesten Bikes und Parts sowie das beste Equipment und Zubehör zu testen - natürlich kostenlos. "Die Hersteller präsentieren sowohl ihre aktuellen Produkte als auch zum Teil die Ware der kommenden Saison", sagt MOUNTAINBIKE-Redaktionsleiter André Schmidt. "Für die Fahrradszene beginnt im Herbst dieses Jahres bereits die Saison 2023, deshalb gibt es auf dem TESTIVAL oftmals schon neue Produkte zu sehen."Die Expo in der Altstadt wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit geführten Touren, Diskussionsrunden und interessanten Vorträgen begleitet. Das Gelände in der Altstadt ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag von 9 bis 16 Uhr und für jeden Interessierten kostenlos zugänglich."In diesem Jahr gibt es zwei neue Highlights", erzählt Melissa Eisgruber vom Eventteam der Motor Presse Stuttgart. "Stefan Eberharter, 2015 Europameister und Vize-Weltmeister im Trial, wird erstmalig beim TESTIVAL dabei sein und im Rahmen der Ride and Skill -Touren mit fortgeschrittenen Bikern an ihrer Technik feilen." Zudem wird er am Samstag in zwei Trialshows sein Können zeigen. Das zweite Highlight hat auch mit den geführten Touren zu tun: "Bike and Yoga", bietet die Chance, ein ganz neues Fahrgefühl zu erleben. Bevor es auf die Freeride Tour am Pfeffersberg geht, schaffen spezielle Übungen zugleich Ruhe und Klarheit im Kopf sowie mehr Beweglichkeit und Energie im Körper - speziell auf die Anforderungen des Bikens ausgerichtet. An allen Tagen bietet das TESTIVAL mit MOUNTAINBIKE YOUNGSTERS powered by woom ein spezielles Kinderprogramm. Der Bike-Nachwuchs überwindet unter Aufsicht professioneller Guides diverse Hindernisse. Von Anliegerkurven bis Wippen ist alles dabei.Bei dem als "Green Event Südtirol" zertifizierten MOUNTAINBIKE TESTIVAL epowered by Bosch ist Nachhaltigkeit auch in diesem Jahr ein wichtiger Baustein des Veranstaltungskonzepts - unter anderem durch Maßnahmen für möglichst effiziente Energienutzung und ein besonderes Abfallmanagement.Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.mountainbike-testival.dePressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133394/5303867