Der Veranstalter und Ticketverkäufer lässt die Menschen rocken und hat damit im ersten Halbjahr einen kräftigen Gewinnschub eingefahren: CTS erzielte einen Umsatz von mehr als 734 Mio. Euro und damit gut elf Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) stand ein Gewinn von 129 Mio. Euro, nachdem es im Jahr zuvor gut 79 Mio. Euro gewesen waren. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 66 Mio. Euro - weit mehr als doppelt so viel wie im ersten Halbjahr 2021. Offenbar ist nun nach zwei demütigenden Coronajahren der Wendepunkt zum Besseren erreicht. Eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr traut man sich dennoch nicht zu - Schuld daran sind die deutlich gestiegenen Kosten, Personalmangel, drohende Energieknappheit und die Ungewissheit über die weitere Corona-Entwicklung. Sollten sich hieraus jedoch keine Belastungen ergeben, erwartet das Management ein deutlich höheres Ergebnis als im vorigen Jahr. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

