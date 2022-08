DGAP-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wempe überführt IT-Landschaft an q.beyond Traditionsreicher Hamburger Juwelier modernisiert seine IT

Infrastructure-as-a-Service von q.beyond für mehr Flexibilität

Hochsicherheitsrechenzentren und Cyber-Security-Services für umfassenden Schutz Köln, 24. August 2022 - Wempe, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen für Uhren und Schmuck mit eigener Uhrenproduktion und Schmuckmanufaktur, wechselt mit seiner IT-Landschaft in die Private Cloud der q.beyond AG. Dazu stellt der IT-Dienstleister Cloud-Ressourcen aus seinen zertifizierten Hochsicherheitsrechenzentren in Deutschland bereit. Zudem greift Wempe auf die Consulting- und Security-Services der q.beyond AG zurück, um die eigene IT-Landschaft zu flexibilisieren und zu modernisieren. "Für uns als Hamburger Traditionsunternehmen ist klar: Wir werden nur weiterhin erfolgreich sein, wenn wir alle unsere Dienstleistungen und digitalen Prozesse auf unsere Kundinnen und Kunden ausrichten. Genau darauf legen wir in der IT unseren Fokus und modernisieren unsere IT-Landschaft kontinuierlich weiter", so Frank Hennigfeld, Chief Digital Officer von Wempe. "Zeitgemäße IT-Tools gewährleisten, dass Prozesse nahtlos ineinandergreifen und reduzieren die Komplexität, sodass wir uns noch stärker auf die geschäftlichen Mehrwerte konzentrieren können. Die Basis hierfür bilden die Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Leistungen aus der Private Cloud der q.beyond AG." Hochsicherheits-Ressourcen auf Knopfdruck Seine IT-Ressourcen überführt das Unternehmen aktuell an q.beyond. Dazu arbeitet das IT-Team von Wempe eng mit den Expertinnen und Experten des IT-Dienstleisters zusammen. Grundlage für die Bereitstellung der IaaS-Leistungen ist ein virtuelles Cockpit, basierend auf Technologien des Virtualisierungsspezialisten VMware, über das IT-Ressourcen je nach Bedarf selbst zusammengestellt und administriert werden können. Darüber hinaus unterstützt q.beyond unter anderem bei speziellen Fragestellungen im Hinblick auf die Transition und die redundante Anbindung in zwei Rechenzentren sowie mit seinem IT-Experten-Know-how. Auch bezieht Wempe seine Lizenzen für die Microsoft-Produkte mittlerweile von q.beyond - im Rahmen des CSP (Cloud Solution Provider)-Programms von Microsoft. Und gemeinsam mit der q.beyond Tochter datac stellt das Unternehmen seine Telefonie zukünftig auf VoIP (Voice over IP) via Microsoft Teams um. Zudem unterstützt datac aktuell bei der Einführung von Microsoft Intune - einer Lösung für das Client und Mobile Device Management (MDM). Mittelstands-Partner auf Augenhöhe Frank Hennigfeld: "Das Entscheidungskriterium Nummer eins für q.beyond: Wir haben einen kompetenten IT-Service-Partner auf Augenhöhe gesucht - von Mittelstand zu Mittelstand. Mit unseren Belangen sind wir hier nicht irgendeine Nummer, sondern haben persönliche Ansprechpartner, die uns unkompliziert weiterhelfen. Entscheidungskriterium Nummer zwei ist das flexible Kostenmodell. Denn q.beyond bildet seine Private-Cloud-Services hochskalierbar ab; das gewährleistet für uns als Kunde eine sehr flexible Bereitstellung bei gleichzeitig attraktiven Konditionen. Abgerundet wird das Ganze durch die hohe Sicherheit der zertifizierten Rechenzentren ‚Made in Germany' und die wertvollen IT-Consulting-Leistungen der q.beyond AG." Thies Rixen, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond: "Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem anspruchsvollen Kunden aus der Luxusgüterbranche wie Wempe zeigt: Unser Portfolio aus Hybrid-Cloud-Services kommt gut am Markt an. Bei unserer mittelständischen Zielgruppe ist der Bedarf hoch, die eigene IT zu modernisieren und damit die Basis zu legen für neue, digitale Services. Und da die Bedürfnisse stets individuell sind, schneiden wir unsere IT-Services genau so zurecht, dass sie für unsere Kunden 100%ig passen. Das leisten wir mit hochstandardisierten und gleichzeitig hochskalierbaren Services. Darüber, dass sich Wempe als Hamburger Unternehmen mit einer langen Tradition für uns entschieden hat, freuen wir uns sehr!"

Unternehmensprofil der Gerhard D. Wempe GmbH & Co. KG

Der Name Wempe steht für feine Uhren und Juwelen. Das 1878 gegründete Hamburger Familienunternehmen wird von Kim-Eva Wempe (geb. 1962) geführt und hat weltweit 32 Niederlassungen, unter anderem in New York, Paris und London. Das Haus ist seit Generationen eng mit den namhaften Schweizer und deutschen Uhrenmanufakturen verbunden. Im sächsischen Glashütte stellt Wempe eigene Armbandchronometer der Marke Wempe Glashütte I/SA und in Schwäbisch Gmünd Juwelen der Marke By Kim her. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen die größte unabhängige Uhrenwerkstatt Europas und ist seit 2015 Best Place to Learn.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und SaaS. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

