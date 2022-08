Geldanlagen verlangen nach rationalen Entscheidungen. Trotzdem peitschen Extremsituationen die Gefühle von Anlegern auf und trüben den klaren Blick. Darüber hinaus gewinnt für Investitionen das Gewissen an Gewicht.Geometrie der GeldanlageSeit jeher gilt das Magische Dreieck der Geldanlage als Orientierungshilfe bei Investitionen. Die Symbolik des Dreiecks kommt in unterschiedlichen Bereichen zum Tragen und beschreibt Abhängigkeiten untereinander. Ein einfaches Beispiel ist das Dreieck "gut", "schnell" und "günstig" für den Hausbau. Es kann gut und schnell gebaut werden, dafür wird es entsprechend teuer. Schnell und günstig hochgezogen, wird an Qualität eingebüßt. In der letzten Variante wird das Haus gut und günstig gebaut, doch dann dauert es entsprechend länger.

