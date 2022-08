Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen in den USA bleiben präsent und Konjunkturdaten haben mehrheitlich darauf hingewiesen, dass die US-Notenbank wohl weiter an der Zinsschraube drehen wird, so die Analysten der Helaba.So habe sich der Arbeitsmarkt im Juli mit einem kräftigen Stellenaufbau solide gezeigt und auch die ISM-Stimmungsbarometer der Unternehmen seien im Vergleich zu europäischen Pendants freundlich gewesen. Dies gelte vor allem im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe, wo der Index gestiegen sei und deutlich in der Wachstumszone gelegen habe. Angesichts dessen und vor dem Hintergrund der hohen Inflation sei mit weiteren Zinserhöhungen der FED zu rechnen, auch weil FED-Vertreter die Inflationssorgen derzeit höher gewichten würden als die Angst vor einer schwachen Konjunktur. ...

