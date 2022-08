Spannend für umweltbewusste Anleger: Mit ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 bringt die Gesellschaft ein Artikel-9-Produkt nach der Offenlegungsverordnung der EU auf den Markt. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.ÖKORENTA: Artikel-9-Angebot für umweltbewusste AnlegerDas neue Angebot ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 ist einer der ersten Artikel-9-AIF nach der Offenlegungsverordnung der EU. Als solcher setzt er bei der Auswahl seiner Anlageobjekte nicht allein auf einen Standard bei ESG-Kriterien, sondern will aktiv zur Erreichung eines der Sustainable Development Goals (SDG) beitragen. "Mit der Klassifizierung unseres Fonds als dunkelgrünes Produkt sind wir Vorreiter in der Branche und setzen Standards für nachhaltige AIFs", so Jörg Busboom, Geschäftsführer der ÖKORENTA.

