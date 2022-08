Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Jahren kräftig an Wert gewinnen können. Auf über 1.200 Dollar stieg das Papier im November letzten Jahres am Allzeithoch an. Für Kleinanleger zu teuer, wie Elon Musk findet. Daher setzt der Tesla-Chef, wie in diesem Jahr auch schon Google und Amazon, wieder auf einen Aktiensplit.Am Mittwoch nach Börsenschluss findet der Split im Verhältnis von 3:1 statt. Damit werden aus den aktuell noch rund zwei Milliarden Tesla-Aktien nun etwa sechs Milliarden. Im entsprechenden ...

