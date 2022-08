Nissan geht mit einem neuen Fahrer-Duo in die kommende Saison der Formel E. Die bisherigen Fahrer Maximilian Günther und Sebastien Buemi werden durch Norman Nato und Sacha Fenestraz ersetzt. Der Franzose Norman Nato war bereits früher Stammfahrer in der Formel E (mit einem Rennsieg), in der abgelaufenen Saison war er als Ersatzpilot bei Jaguar aktiv und vertrat dort beim Saisonfinale in Seoul den ...

