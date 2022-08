Noch in der vergangenen Woche konnte die Steinhoff-Aktie kurzzeitig die Linie bei 0,15 Euro wieder erreichen und damit charttechnisch ein kleines Ausrufezeichen hinterlassen. Lange freuen konnten die Anleger sich darüber allerdings nicht, denn sehr schnell ging es für den Titel wieder in tiefere Gefilde.Die Gegenbewegung findet in dieser Woche bisher kein Ende. Im Gegenteil, die Bären scheinen bei Steinhoff (NL0011375019) so angriffslustig wie lange nicht mehr zu sein und am Mittwochmorgen wird nach Verlusten von 2,3 Prozent bereits die Linie bei 0,14 Euro auf die ...

