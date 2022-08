Bedburg (ots) -Endlich ist es wieder soweit: Am Samstag, den 3. September 2022, feiern wir gemeinsam mit tausenden Musikfans die 16. Bedburger MusikMeile. Der diesjährige Top-Act Alex Christensen wird das Publikum auf dem Schlossplatz mit seinen besten Hits aus den 1980er- und vor allem 1990er-Jahren mächtig einheizen. Neben einem der erfolgreichsten DJs und Produzenten unseres Landes versprechen die weiteren 16 Bands auf insgesamt neun Bühnen in der gesamten Bedburger Innenstadt ein vielseitiges und hochklassiges Programm.Mit den bekannten Rappern MoTrip und Mo-Torres bieten wir den Besucherinnen und Besuchern des weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Musikfestivals zwei weitere echte Highlights. Neben den dIRE sTRATS, Europas erfolgreichste Tribute-Band der britischen Rockband Dire Straits, und bestem Pop und Rock von BenjRose, gibt es in diesem Jahr erstmals eine Bühne für Country-Fans.Nach der sehr erfolgreichen Premiere der DJ-Bühne im Jahr 2019 spielen DJ Jeffem und DJ Marc de Dór bei der diesjährigen MusikMeile ihre besten Sets. Mit weiteren tollen Bands aus den Bereichen Pop, Rock über Metal bis hin zu kölscher Musik werden wir bei der Rückkehr der MusikMeile jedem Geschmack etwas bieten können. Das Opening auf der Hauptbühne startet um 19 Uhr, das Programm in der Innenstadt um 20 Uhr. Das Programm auf allen Bühnen endet dann um 24:00 Uhr, der Eintritt ist wie gewohnt frei.Das Programm finden Sie unter www.musikmeile-bedburg.com. Ebenso erhalten Sie auf den für die MusikMeile eingerichteten Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram einen ersten Eindruck der Bands.16. Bedburger MusikMeile: Das ProgrammWestenergie-BühneStandort Mainstage: Schlossplatz (1)19:00** Uhr OpeningModeration Oliver Frühauf, u. a. mit den Gewinnern des2. Erftkreis-Lied-Contests: Youth Authorities20:00** Uhr BenjRoseNewcomer mit bestem Pop und Rock21:15** Uhr Top-Act Alex ChristensenProgramm: Alex Christensen & Friends - The ClassicalDance Show22:45** Uhr DJ Marc de Dór80er & 90er-HitsBudak-BühneStandort: Kölner Platz (2)20:00** Uhr Angela-Lentzen-BandPop, Rock, New Country, Folk, Jazz, Chanson22:00** Uhr dIRE sTRATSBeste europäische Tribute-Band der britischen RockbandDire StraitsGVG-BühneStandort: Altstadt Stuben (3)20:00** Uhr Jecko MioMitsingkonzert, vorher "Jukebox Helden"Kreissparkasse Köln-BühneStandort: Marktplatz (4)20:00** Uhr Frame the MoonPop und Indie-Rock21:00** Uhr Luke Mays BandPop und RockPeek & Cloppenburg-BühneStandort: Graf-Salm-Straße (5)20:00** Uhr Saitenwindvielseitiges Duo mit Musik aus allen Genres22:00** Uhr theRockClassiXRockVolksbank Erft-BühneStandort: Arnold-Freund-Straße (6)20:00** Uhr DJ Marc de DórHouse22:00** Uhr DJ JeffemDancehall/Hip-HopMarino-BühneStandort: Eiscafé Marino (7)20:00** Uhr Daniel IngendornPop und RockTJX-BühneStandort: Lindenkarree (8)20:00** Uhr Hillbilly DeluxeCountry22:00** Uhr Just CashCountry, Johnny Cash-Tribute-BandDIY-BühneStandort: Lindenstraße (9)20:00** Uhr Penetration DerbyAlternative Rock/Metal/Nu Metal21:00** Uhr Mo-TorresRap/Hip-Hop22:00** Uhr MoTripRap/Hip-Hop**die Startzeiten können sich wegen des Bühnenumbaus um ein paar Minuten verzögern, Änderungen vorbehalten.Pressekontakt:Stadt BedburgFachdienst 7 - Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, KulturFrau Gabriela LeiblAm Rathaus 150181 Bedburg02272 402 120g.leibl@bedburg.deOriginal-Content von: Stadt Bedburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117791/5304089