Die Verzögerung von Baugenehmigungen, der Ausfall von Arbeitskräften und Lieferkettenprobleme führten bei diesem US-amerikanischen Hausbaukonzern zu verfehlten Mengenzielen im dritten Fiskalquartal. Im Hinblick auf das Fiskaljahr ergab sich eine Senkung von Zielen. Statt 11.000 bis 11.500 fertiggestellter Objekte peilt man nun 10.000 bis 10.300 an. Der durchschnittliche Hauspreis des Premium-Anbieters war ursprünglich mit 0,89 bis 0,91 Mio. $ angesetzt worden, inzwischen sind es 0,915 bis 0,925 Mio. $ pro Objekt.



Der Gewinn je Aktie lag vor einem Jahr bei 1,87 $, nun sind es 2,35 $ gegenüber 2,29 $ im Konsens. Beim Umsatz hat der Konzern mit 2,49 Mrd. $ die Erwartung (2,52 Mrd. $) verpasst. Im Vergleichsquartal vor einem Jahr erlöste TOLL BROTHERS 2,26 Mrd. $.



Anlass zu Besorgnis gibt der Anstieg abgesagter Bestellungen von 3,1 % vor einem Jahr auf inzwischen 13 %. Den "signifikanten Nachfragerückgang" im Laufe des FQ3 führt das Unternehmen auf verschiedene Ursachen zurück. Neben höheren Zinssätzen hielten höhere Baukosten, konjunkturelle Unsicherheit und auch die Lage an der Börse eine Reihe von Bauinteressenten davon ab, ihr Vorhaben weiterzuverfolgen.



Die TOLL-Aktie hat in den USA vorbörslich 2,3 % abgegeben. Sie steht damit 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch.



