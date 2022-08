In Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) bin ich investiert, mein letzter Kauf ist jedoch bereits ein wenig her. Zuletzt habe ich mir jedoch gedacht: Die Position sollte ich womöglich mal verdoppeln, damit diese Aktie wieder entsprechend Gewicht in meinem Depot hat. Ob der Zeitpunkt günstig ist? In Euro liegt der Aktienkurs zumindest ca. 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch. Aber das ist eben nicht der einzige Grund. Hier ist die Position, warum ich auch operativ glaube, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, ...

