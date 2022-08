Nachdem viele Aktien in den vergangenen Wochen eher positiv abgeschnitten haben und der DAX von Anfang Juli bis Mitte August 1.500 Punkte zugelegt hat, keimt bei so manchen Anlegern wieder Optimismus auf. Wir Fools bleiben ohnehin immer optimistisch, was den Aktienmarkt angeht: Über mehrere Zyklen und Jahrzehnte gesehen liefert er eine deutlich positive Rendite, die die Inflation schlägt. Dennoch ist es wichtig, realistische Erwartungen zu haben. Nicht in jedem Jahr werden Aktien um nahezu 10 % ...

