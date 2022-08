Während Memeaktien wie GameStop oder BB&Beyond seit Jahresauftakt eine positive Performance vorweisen, steht es weniger gut um die altbekannte Kinokette AMC Entertainment. Ist diese Aktie aus den Depots der Reddit-Trader verbannt worden? Von Johann Werther. Minus 64 Prozent seit Jahresanfang Während in den letzten Tagen eine neue Memeaktie in Form des Einzelhändlers BB&Beyond "to the moon" ging, hat sich AMC in den letzten Monaten sehr weit von seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...