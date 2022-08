Nissan hat die vollelektrische Variante des Townstar in Deutschland eingepreist. Der neue Townstar EV wird hierzulande zu Preisen ab 33.750 Euro netto angeboten. Der Townstar EV in der Länge L1 kommt jetzt auf den Markt, L2 folgt im Herbst. Beim Townstar EV in den Längen L1 und L2 handelt es sich bekanntlich um die Nutzfahrzeug-Version des Kastenwagens mit großem Laderaum (zwischen 3,3 und 4,9 Kubikmetern). ...

