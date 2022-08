DGAP-News: CR Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CR Capital veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen



24.08.2022 / 12:52 CET/CEST

CR Capital veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen EBITDA: 67,7 Mio. EUR (Vorjahr 62,4 Mio. EUR) Halbjahresüberschuss: 66,8 Mio. EUR (Vorjahr 61,6 Mio. EUR)

EK-Quote liegt stabil bei über 97 %. Steigende Energiepreise erfordern intelligente Lösungen zu eigener Stromproduktion.

Mit unseren Beteiligungen Solartec und Terrabau bedient CR Capital in gleicher Weise das wachsende Bedürfnis nach wirklich bezahlbarem Wohnraum und die steigende Nachfrage nach autarker Energieversorgung. Die Herausforderungen für den Markt erneuerbarer Energien sind gewaltig und eröffnen gigantische Marktpotentiale. Es gibt keine Branche in Deutschland mit vergleichbaren Wachstumsprognosen für die kommenden 20 Jahre. Namhafte Institute prognostizieren jährliche Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich. Vor allem institutionelle Anleger, Banken und große Fonds stehen zunehmend unter Druck, in nachhaltige Projekte zu investieren. Diesem Bedürfnis entspricht CR Capital insbesondere mit ihrer Beteiligung Solartec. Solartec wird an dem boomenden Photovoltaik-Geschäft und der Nachfrage nach Technologien im Bereich der Energieerzeugung und -speicherung partizipieren. So konzipiert, optimiert und konfektioniert Solartec im B2B-Geschäft Anlagen zur klimaneutralen Energieerzeugung. Dabei bezieht Solartec das gesamte Energiemanagement-System einer Immobilie in die Analysen mit ein. Solartec entwickelt individuelle Gesamtkonzepte, die einen deutlich höheren Wirkungsgrad als der Marktstandard aufweisen und zu günstigeren Kosten als vergleichbare Produkte hergestellt werden können. Der vollständige Halbjahresbericht wird Mitte September 2022 auf der Homepage veröffentlicht.



Insbesondere aufgrund unserer Beteiligungen Solartec und Terrabau gehen wir von einem Ergebnis und der Ausschüttung einer Dividende zumindest auf Vorjahresniveau aus. Über CR Capital CR Capital ist eine Investmentgesellschaft, die in innovative und wachstumsstarke Technologieunternehmen investiert. Sie unterstützt ihre Beteiligungen als strategischer Partner bei der Weiterentwicklung ihres Angebots, Skalierung ihres Geschäftsmodells und Erschließung neuer Märkte. Nachhaltigkeit und Qualität stehen dabei im Zentrum der Investitionsstrategie.

24.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

