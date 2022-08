Die Ölpreise haben am Mittwoch nach anfänglicher Schwäche an ihre Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee sprang dabei wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 101,35 Dollar. Das waren 1,13 Dollar mehr als am Vortag.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,98 Dollar auf 94,72 Dollar.Für Auftrieb hatten am Montag Aussagen des saudi-arabischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...