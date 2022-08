24. August 2022: Griffin Mining Ltd ("das Unternehmen" mit seinen Tochtergesellschaften "die Gruppe" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass gestern auf den Bankkonten der Gruppe außerhalb Chinas Dividenden von der chinesischen Tochtergesellschaft Hebei Hua Ao Mining Industry Company Limited in Höhe von 104.858.176 Renminbi (15,2 Millionen US$) eingegangen sind. Die Nettogelder wurden im normalen Geschäftsverlauf und zu den üblichen elektronischen Überweisungszeiten empfangen.

Das Unternehmen hofft, dass dies die Befürchtungen potenzieller Investoren hinsichtlich der Rückführung von Geldern aus China zerstreut, insbesondere in Anbetracht der jüngsten politischen und wirtschaftlichen Kommentare aus dieser Region.

Über Griffin Mining Limited

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM). Griffin Mining Limited besitzt und betreibt in China über seine zu 88,8 % im Besitz befindliche Joint-Venture-Aktiengesellschaft die Zink-Gold-Mine Caijiaying, eine rentable Mine, die Zink-, Gold-, Silber- und Bleimetalle in Konzentraten produziert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens www.griffinmining.com .

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67195



