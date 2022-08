Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Wondershare, der globale Marktführer für Kreativsoftware, startete die Kampagne LevelUpAndShare, um kreative Tools, Inspirationen und eine Community für Creator bereitzustellen, die ihr Talent zu Geld machen wollen.Die Content-Economy wächst seit 2020 rasant. Deshalb will Wondershare (https://www.wondershare.de/) Creator auf Anfänger- und mittlerem Niveau auf der ganzen Welt den Markteinstieg in diesen heiß umkämpften Markt erleichtern. Wondershares Kampagne LevelUpandShare (https://www.wondershare.com/wonderworld.html) lief vom 20. Mai bis zum 18. August. Dabei konnten Creator Ideen entwickeln, Tools erhalten, ihre Kreationen veröffentlichen und Preise gewinnen."Mit der Verbreitung von next-gen Software-Plattformen ist das Potenzial für kreativen Content grenzenlos", meinte Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer bei Wondershare. "Das Beste daran ist, dass diese neuen Plattformen Creator ermöglichen, unabhängig zu sein und unternehmerisch zu denken."Der kreative Weg kann jedoch am Anfang hart sein, insbesondere, wenn der Kreativität Hindernisse in den Weg gestellt werden. Deshalb startete Wondershare den Online-Wettbewerb LevelUpAndShare. Die Teilnehmer wurden mit kreativen Impulsen inspiriert. Das Softwareunternehmen stellte benutzerfreundliche und dennoch professionelle Tools zur Verfügung, damit die Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Zu diesen Tools zählen der Vorzeige-Videoeditor Filmora; die mobilen Videoeditoren FilmoraGo und Videap; die Video-Stockbibiliothek Filmstock; das Präsentationsprogramm, DemoCreator; das all-in-one Videotoolkit Media.io und das Videoanimationsprogramm Anireel.Vom 22. bis zum 25. Juni nahm Wondershare als einer der Sponsoren an der VidCon, der globalen Convention für digitale Creator in Anaheim, Kalifornien, teil. Das Unternehmen für Kreativsoftware war durch den Stand WonderWorld und die Wonder Lounge vertreten, wo zehntausende Creator an unterhaltsamen Aktivitäten teilnehmen und die kreativen Tools von Wondershare ausprobieren konnten. Darüber hinaus konnten Creator die weitere Möglichkeiten zum Monetisieren ihrer Leidenschaft suchten, dem Creator-Rekrutierungsprogramm von Wondershare beitreten."Wir hoffen, dass das Creator-Rekrutierungsprogramm der Beginn einer wunderbaren Karriere für alle Creator ist", fügte Jahagirdar hinzu, "damit sie ihre Inspirationen teilen, und sich das Vertrauen in der Community aufbauen können."Um die Leidenschaft weiter anzufachen, stellt Wondershare seine Plattform auch nach dem Ende der VidCon zur Verfügung. Vom 30. Juni bis zum 18. August wurden Creator aufgefordert, ein Video zu erstellen, das zeigt, wie sie es mit Effekten, Übergängen, Elementen und Vorlagen aufladen. Zur Teilnahme war lediglich das Posten des Videos in sozialen Medien mit dem Hashtag LevelUpAndShare (https://www.wondershare.com/wonderworld.html) notwendig. Dadurch erhielten sie die Chance, Preise wie zum Beispiel ein iPhone 13 zu gewinnen. Bisher erhielt die Kampagne mehr als 150.000 Beiträge in sozialen Medien, die 5 Millionen Mal angesehen wurden.Es ist unbestreitbar, dass das Erstellen von Videos die Zukunft des digitalen Zeitalters ist. Teilnehmer können https://www.wondershare.com/de (https://www.wondershare.com/) besuchen und bei der in Kürze startenden Kampagne BacktoSchoolCreation mitmachen und dabei die Gelegenheit erhalten, die kreativen Tools von Wondershare auszuprobieren.Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.Pressekontakt: Shearer Wang,Wondershare,shearerw@wondershare.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1880631/Wondershare_campaign.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1274391/wondershare_LOGO.jpgPressekontakt:+86 18120144292Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/5304454