Noch vor wenigen Tagen war es nicht unbedingt gut bestellt um die Shell-Aktie. Die bewegt sich zwar schon seit einer kleinen Ewigkeit auf hohem Niveau, drohte aber aufgrund sinkender Ölpreise zunehmend unter Druck zu geraten. Das Blatt könnte sich aber schon wieder gewendet haben.Grund dafür sind (mal wieder) die OPEC-Staaten, denen die anhaltenden Rückgänge beim Ölpreis so gar nicht in den Kram passen. Am Dienstag machten nun Meldungen die Runde, laut denen in Saudi-Arabien offen über eine mögliche Drosselung der Förderung nachgedacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...