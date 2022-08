Laut FMA-Datenbank wurden im August bis dato folgende Shortpositionen gemeldet: AKO Capital hält bei Andritz eine netto Shortposition von 0,93 Prozent und hat damit weiter reduziert (davor 1,08 Prozent). Citadel hat die Shortposition an Do&Co von 0,91 auf 0,81 Prozent verringert. JP Morgan hat bei AT&S eine Position von 0,59 Prozent gemeldet (davor gibt es JP Morgan-Meldungen aus dem Jahr 2017), LMR hat ganz frisch eine Shortposition bei S Immo in Höhe von 0,54 Prozent angegeben. Marshall Wace ist bei voestalpine mit 0,6 Prozent short (in der vorangegangenen Meldung im Juli waren es 0,59 Prozent).Andritz ( Akt. Indikation: 46,94 /47,02, 0,47%)AT&S ( Akt. Indikation: 45,55 /45,65, 0,66%)DO&CO ( Akt. Indikation: 76,60 /76,80, -1,54%) Aus der BörseGo AG ...

