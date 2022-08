Vaduz (ots) -



Am Mittwoch, 24. August 2022, empfing Regierungschef Daniel Risch die zwölf Studentinnen und Studenten der diesjährigen Internationalen Sommerakademie für Journalismus und PR an der Universität Liechtenstein im Regierungsgebäude in Vaduz.



Die jungen Erwachsenen stammen aus Liechtenstein, der Schweiz, Österreich, Deutschland und Italien. In einem praxisnahen vierwöchigen Intensivkurs setzen sie sich vertieft mit Journalismus und PR auseinander und lernen das Land Liechtenstein und seine Kultur kennen. "Der Austausch mit jungen und engagierten Persönlichkeiten ist immer wieder inspirierend. Die Studentinnen und Studenten haben grosses Interesse an Liechtenstein gezeigt und so hoffe ich sehr, dass wir auch in diesem Jahr zwölf neue Botschafterinnen und Botschafter für unser Land gewonnen haben", sagte Daniel Risch im Anschluss an den Empfang.



