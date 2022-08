Die Aktie von SFC Energy (WKN: 756857) schießt heute um +12% auf 22,85 € hoch, nachdem das Unternehmen vorläufige Halbjahreszahlen präsentiert hat. Treibt das den deutlichen Kursanstieg in dieser Woche weiter an? SFC Energy ist ein Anbieter von Direktmethanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Das 2000 in Brunnthal bei München gegründete Unternehmen mit Produktionsstandorten in den Niederlanden, Rumänien und Kanada zielt jedoch nicht auf die Elektromobilität ...

