Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag sind vier neue Exchange Traded Funds von Vanguard auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) biete Anleger*innen ein diversifiziertes Engagement in eine große Bandbreite an Unternehmen aus Industrieländern Europas. Um in den Referenzindex FTSE Developed Europe All Cap Choice Index aufgenommen zu werden, müssten die Unternehmen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und dürften weder in kontroversen Geschäftsbereichen noch in nicht erneuerbaren Energien tätig sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...