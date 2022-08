DGAP-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Personalie

KATEK SE: Top-Managerin wechselt zu KATEK Grassau München, 24. August 2022 - Wechsel in der Geschäftsleitung: Katrin Fricke übernimmt am 1. September 2022 die Rolle der Geschäftsführerin am KATEK-Standort Grassau. Mit Katrin Fricke konnte die KATEK eine sehr erfahrene Managerin mit starkem Fokus auf die Elektronik-Branche gewinnen. Sie war zuletzt als Director Corporate Strategy & Digitalization bei Diehl Controls, davor lange Jahre als Production Director, Head of Logistics sowie in weiteren führenden Funktionen im Bereich Operations bei verschiedenen Industrieunternehmen tätig. Die Diplom-Ingenieurin hat Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktion studiert. Das macht sie zur idealen Nachfolgerin von Robert Both, der andere Aufgaben in der KATEK Gruppe übernehmen wird. "Wir freuen uns sehr, dass wir Katrin Fricke für den KATEK-Standort Grassau, eine unserer größten Tochtergesellschaften, als Geschäftsführerin gewinnen konnten. Mit ihrer Expertise wird sie den Standort weiter ausbauen und die Spezialisierung im Bereich High-Value-Electronics vorantreiben", erklärt Rainer Koppitz, CEO der KATEK SE. Über KATEK Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit über 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und Osteuropa. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com/. Kontakt KATEK Investor Relations

