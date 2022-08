Die derzeitigen Verwerfungen am Energiemarkt spielen Betreibern von Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen derzeit voll in die Karten. Player wie Encavis profitieren und die Aktien eilen von einem Hoch zum nächsten. Es lohnt sich allerdings auch ein Blick auf andere europäische Kurszettel, beispielsweise in Skandinavien. Dort steht ein Green-Tech-Hot-Stock vor einem massiven Kaufsignal.

Den vollständigen Artikel lesen ...