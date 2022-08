DJ Rio Tinto erhöht Gebot für Turquoise Hill

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Bergbaukonzern Rio Tinto bessert sein Angebot für die ausstehenden Anteile an der kanadischen Turquoise Hill Resources nach der Ablehnung der vorherigen Offerte nach. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sein Angebot auf 40 kanadische Dollar von 34 Dollar je Aktie erhöht. Damit wird Turquoise Hill mit rund 4 Milliarden kanadischen oder 3,1 Milliarden US-Dollar bewertet.

Turquoise Hill, an der Rio Tinto 51 Prozent hält, ist mit 66 Prozent an dem Kupfer- und Goldminenprojekt Oyu Tolgoi in der Mongolei beteiligt.

August 24, 2022

