In Verbindung mit der Unterzeichnung eines deutsch-kanadischen Wasserstoffabkommens haben sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Kanadas Energieminister Jonathan Wilkinson über ABO Wind-Projekte in Kanada informiert. Bei der Unterzeichnung des Abkommens in Stephenville war ABO Wind mit einem Stand präsent. ABO Wind arbeitet an der Entwicklung mehrerer großer Windparks in drei atlantischen Provinzen Kanadas. Die geplanten Windparks haben eine Leistung von 11 GW. Metzler sieht das Ziel für ABO Wind bei 95 €, First Berlin bei 92 €.



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





ABO WIND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de