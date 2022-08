90 Prozent Plus sind drin. Zumindest, wenn man den Analysten trauen darf. Welche drei Dax-Aktien jetzt die höchsten Kursziele und Gewinnchancen für Anleger bieten. Von Marian Kopocz. 63,8 Prozent Gewinn, 72,8 Prozent Plus und ein Potenzial von 91,7 Prozent: So viel bieten aktuell drei Dax-Aktien. Die BÖRSE ONLINE-Redaktion hat die Datenbank des Bloomberg-Rechners bemüht und die laut Analysten am meisten unterbewerteten Dax-Aktien herausgefiltert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...