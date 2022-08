Die Aktie von Boeing ist gegenwärtig der größte Gewinner im Dow Jones-Index . Derzeit liegt das Aktienbarometer mit 0,13 Prozent im Plus. Überwiegend optimistisch gestimmt sind zur Stunde die Anleger an der Börse. Der Dow: /dow-aktie Jones kam auf ein Kursplus in Höhe von 0,13 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...