Ene mene muh! Für die Wahl der passenden Geldanlage sollten sich Privatanleger nicht auf einen Abzählreim, sondern auf ihr Wissen verlassen. Wir stellen drei Anlageprodukte im Vergleich vor.Zinsen und Religion - ein kurzer Blick in die GeschichteDu sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen […]. Von dem Fremden darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder […]." So beginnt ein Zitat aus dem 5. Buch Mose. Tatsächlich war es beispielsweise Katholiken lange Zeit verboten, überhaupt Zinsen zu nehmen - ein Verbot, das in Teilen noch bis 1822 galt. Im Islam hingegen gibt es bis heute ein Zinsverbot, das mit der Sure al-baqqara, Vers 275 aus dem Koran begründet wird: "Diejenigen, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anders auferstehen als jemand, den Satan durch Berührung zum Wahnsinn getrieben hat. Dies, weil sie sagen: Kauf ist dasselbe wie Zinsnehmen." Eine Gewinnbeteiligung ist hingegen erlaubt, so dürfen Muslime durchaus Teilhaber ihrer Bank werden und sich Gewinne auszahlen lassen.

