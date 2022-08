Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 38/22Freitag, 23.09.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:20.15 PhiladelphiaAndrew Beckett Tom HanksJoe Miller Denzel WashingtonBelinda Conine Mary SteenburgenCharles Wheeler Jason RobardsMiguel Alvarez Antonio BanderasRichterin Tate Roberta MaxwellSarah Beckett Joanne WoodwardRegie: Jonathan DemmeUSA 199322.10 Easy Rider23.40 They Were TenFolge 10.30 They Were TenFolge 21.15 They Were TenFolge 32.05 They Were TenFolge 42.55 They Were TenFolge 53.45 They Were TenFolge 64.40 Philadelphia-6.35 (von 20.15 Uhr)(Der Spielfilm "E.T. - Der Außerirdische" um 20.15 Uhr und 4.30 Uhr entfällt.)Woche 39/22Samstag, 24.09.Bitte Programmänderungen beachten:6.35 Dinge Erklärt - KurzgesagtEinsamkeit(vom 25.3.2022)(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5304730