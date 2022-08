Halle (ots) -



Wann kommt der Preisdeckel für Strom und Gas? Es ist höchste Zeit. Die Österreicher sind uns voraus, im Herbst soll dort der Deckel eingeführt werden. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr hat dafür ein Konzept entwickelt, er steht nicht im Verdacht, Anhänger eines allzu rigiden Staatsdirigismus zu sein. Es geht um blanken Pragmatismus, um Versorgungssicherheit.



Zu so einem Deckel muss einerseits ein staatlich subventionierter Grundverbrauch von Strom und Gas gehören, dessen Tarif sich an den Preisen des Vorjahres und dessen Kilowattstunden sich am Durchschnittsverbrauch der jeweiligen Haushaltsgröße orientieren. Das verhindert Energiearmut, die nun erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein reales Problem ist.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5304795

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de