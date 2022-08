Nach den jüngsten Verlusten hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch moderat erholt. Unterstützung kam von den US-Börsen, wo vor allem Technologiewerte zulegten. Der Leitindex Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 13 220,06 Punkte. Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank, sieht den deutschen Aktienmarkt nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn aktuell in einer ästabilen Seitenlageô. Es gebe zwar keinen Grund für schnelle Kursanstiege, aber nach unten sei der ...

