Alle (ots) -Neuer Millionär Dank Swiss Lotto. Bei Swiss Lotto, einem Spiel, das von der Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin, von der Loterie-Romande in der Westschweiz, angeboten wird, gab es anlässlich der Ausspielung von heute Mittwochabend einen weiteren Millionengewinn. Der Gewinner kommt aus dem Swisslos-Gebiet und kassiert den Betrag von CHF 1'000'000.00.Swiss Lotto 5 7 36 37 40 42Glückszahl 2Replay 12Joker 6 2 8 6 0 6Euro Millions 19 26 31 39 48 Sterne 2 32. Chance 4 18 26 39 50Super-Star C 6 1 9 GHinweis: Die Gewinnzahlen & Quoten können kostenlos im pdf-Format unter dem Link www.presseportal.ch/de/nr/100004581 heruntergeladen werden.Pressekontakt:Willy Mesmer, Mediensprecher Swisslos, T +41 61 284 11 11, Ausserhalb der Bürozeiten T +41 79 453 38 03, E-Mail media@swisslos.ch.Original-Content von: Swisslos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004581/100893882