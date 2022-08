DGAP-News: Petro Welt Technologies AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Petro Welt Technologies AG: Erstes Halbjahr 2022 der Petro Welt Technologies AG: Umsatz um mehr als ein Drittel gesteigert und deutliches operatives Wachstum.



24.08.2022 / 22:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatzplus von 34,7 % in Rubel und 44,4 % in Euro

Operatives Wachstum in zwei Geschäftsbereichen: Well Services und Bohrlochstimulation +39,6 % sowie Drilling, Sidetracking und Integriertes Projektmanagement (IPM) +43,6 %

Positiver EBIT-Trend im zweiten Quartal 2022 aufgrund anhaltender Verbesserungen im konventionellen Bohrgeschäft und allmählicher Erholung des Fracturing-Segments Wien, 24. August 2022 Im ersten Halbjahr 2022 sah sich die Petro Welt Technologies AG (PeWeTe) aufgrund ihrer operativen Tätigkeiten in Russland mit einem erschwerten Marktumfeld konfrontiert. Dennoch konnte die PeWeTe Gruppe eine positive Entwicklung verzeichnen. Der Umsatz belief sich im ersten Halbjahr 2022 auf EUR 152,2 Mio. und lag damit um 44,4 % über dem Vorjahreswert (H1 2021: EUR 105,4 Mio.), was unter anderem auf die Aufwertung der russischen Währung zurückzuführen ist. Aufgrund des operativen Wachstums stieg der Umsatz in Rubel um 34,7 %. Mit 39,3 % stiegen die Umsatzkosten etwas langsamer als der Umsatz, sodass der Bruttogewinn der Gruppe um 89,0 % auf EUR 20,6 Mio. zunahm. Dementsprechend verbesserte sich die Bruttogewinnmarge im ersten Halbjahr 2022 auf 13,5 %, gegenüber 10,3 % im Vorjahreszeitraum. Die Gruppe verzeichnete einen Anstieg der Verwaltungsaufwendungen um 34,7 %, die langsamer zunahmen als der Umsatz und die Umsatzkosten. Im ersten Halbjahr 2022 stiegen die Vertriebskosten aufgrund des Anstiegs der Transportkosten um 75,0 % auf EUR 1,4 Mio. Das starke operative Ergebnis führte im Berichtszeitraum zu einer EBIT-Marge von 4,4 %. Dank steigender Einlagenzinsen verdoppelten sich die Zinserträge auf EUR 4,7 Mio., nach EUR 1,9 Mio. im Vergleichszeitraum 2021. Das Finanzergebnis ist daher mit EUR 1,9 Mio. positiv. Der Gewinn vor Steuern lag bei EUR 8,6 Mio. mit einer entsprechenden Marge von 5,7 %. Aufgrund der erheblichen Zunahme der Geschäftstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die Gruppe einen negativen Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit. Die Zunahme der Geschäftstätigkeit erforderte höhere Investitionen in das Working Capital, insbesondere in Vorräte und Forderungen. Konzernkennzahlen H1 2022 H1 2021 Veränderung in % Umsatz EUR Mio. 152,2 105,4 44,4 EBITDA EUR Mio. 22,5 13,7 64,2 EBIT EUR Mio. 6,7 0,4 > 100 EBITDA-Marge % 14,8 13,0 EBIT-Marge % 4,4 0,4 Gewinn vor Steuern EUR Mio. 6,2 (1,3) > 100 Über die Petro Welt Technologies AG Die Petro Welt Technologies AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden, frühzeitig etablierten OFS-Gesellschaften in Russland und der GUS und hat sich auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert. Kontakt Konstantin Huber (Male Huber Friends GmbH)

Investor Relations

T: +43 699 1172 68 14

huber@mhfriends.at

