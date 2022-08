Als Zeichen für die zunehmende Notwendigkeit, digitale Transaktionen zu schützen, gibt Visa Token Service seinen 4-milliardsten Token aus

Visa (NYSE: V) gab heute bekannt, dass das Unternehmen inzwischen weltweit mehr als 4 Milliarden Netzwerk-Token ausgegeben hat Visa Token Service (VTS) erreicht einen wichtigen Meilenstein in seinem proprietären Angebot zum Schutz von digitalen Zahlungen und zur weiteren Beschleunigung der E-Commerce-Innovationen und -Akzeptanz. Mit diesem historischen Meilenstein wurde die Anzahl der Visa-Token innerhalb eines Jahres fast verdoppelt, so dass sie nun die Anzahl der weltweit im Umlauf befindlichen physischen Visa-Karten übertrifft. Dieser Meilenstein unterstreicht die starke Sicherheit, die Token Händlern, Emittenten und Verbrauchern gleichermaßen bieten.

"Tokenisierung ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Konzept, das von Visa entwickelt wurde: Verbergen und entwerten Sie sensible Zahlungsdaten, um Betrügern einen Schritt voraus zu sein und digitale Zahlungen sicherer zu gestalten", so Jack Forestell, Executive Vice President und Chief Product Officer von Visa. "Die zunehmende Anzahl an Emittenten, Acquirern, Händlern und Verbrauchern, die Transaktionen mit Visa-Token tätigen, bekräftigt, dass die Zukunft des Geldes wirklich digital ist und digitales Geld auf Vertrauen aufbauen muss."

Das E-Commerce-Volumen ist seit Beginn der Pandemie um mehr als 50 %1 angestiegen. Aber die Bequemlichkeit des Online-Shoppings bringt auch einen Anstieg der Verbrauchererwartungen und -nachfrage nach einfachen und sicheren Transaktionen mit sich. Visas innovativer Visa Token Service ist der Verbrauchernachfrage voraus. Er ersetzt 16-stellige Visa-Kontonummern durch ein digitales Token, das nur Visa freischalten kann, und trägt dazu bei, die zugrunde liegenden Kontoinformationen vor Betrügern und Gaunern zu schützen.

Token: Die Sicherheitswächter des Online-Shoppings

Token sind die unbesungenen Helden des E-Commerce, von denen das gesamte Zahlungsökosystem profitieren kann, wobei sie Emittenten, Acquirern, Händlern und Verbrauchern sämtlich eine Reihe von Vorteilen bieten, darunter weniger Betrug, mehr Benutzerfreundlichkeit auf allen Geräten und mehr.

Die Visa-Analyse zeigt, dass Visa-Token bei mehr als 8.600 Emittenten und 800.000 Händlern zu einer 28-prozentigen Reduzierung der Betrugsquoten sowie einer 3-prozentigen Steigerung des Beliebtheitsgrads geführt haben was den Umsatz der Händler steigert und ihnen gleichzeitig betrugsbedingte Kosten einspart.

Die Zukunft der Authentifizierung, verankert durch Token

In einer Zeit, in der sich der Großteil unseres Finanzlebens in der Cloud abspielt, trägt fortschrittliche Technologie dazu bei, dass Kundendaten überall dort geschützt sind, wo Transaktionen stattfinden. Authentifizierung 2.0 die Zukunft des Verbraucherschutzes wird durch Token und Tools wie das Cloud Token Framework (CTF) von Visa verankert, das darauf ausgelegt ist, die Sicherheit zu erhöhen und den Beliebtheitsgrad von kartenlosen Transaktionen über mehrere Zahlungserfahrungen und Geräte hinweg zu steigern.

"Dieser Meilenstein spricht für die anhaltenden Investitionen, die Visa in sichere, zuverlässige und reibungslose Transaktionen rund um den Globus tätigt", so Forestell. "Die fortgesetzte Tokenisierung wird Visas Mission unterstützen, Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen."

Weitere Informationen darüber, wie Visa die Token-Transformation anführt, finden Sie hier

Über Visa

Visa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalen Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und so Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Unser fortschrittliches Transaktionsverarbeitungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres und zuverlässiges Bezahlen rund um die Welt und bietet Kapazitäten zur Verarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde. Die unermüdliche Innovationsorientierung des Unternehmens ist ein Katalysator für das rasante Wachstum des digitalen Handels auf jedem Gerät, für jede Person und überall. So wie sich die Welt zunehmend von analog zu digital entwickelt, setzt Visa seine Marke, seine Produkte, seine Mitarbeiter sowie sein Netzwerk und seine breite Präsenz dafür ein, die Zukunft des Handels neu zu gestalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Über Visa, visa.com/blog und @VisaNews.

